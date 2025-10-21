Пелагея: молодежь ищет в народной музыке ответы на внутренние вопросы

По словам певицы, жанр откликается на глубинные чувства человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Интерес молодежи к народной музыке растет, потому что она ищет в песне искренность и ответы на внутренние вопросы. Об этом рассказала заслуженная артистка России, певица Пелагея на концерте "Страна талантов", который посвящен 50-летию ансамбля "Русская песня, в Московском государственном академическом театре "Русская песня".

"Молодежь потянулась к фольклору за искренностью. У взрослых людей есть внутренние вопросы: кто я, зачем я живу, и молодежь чувствует то же самое, просто еще не всегда может сформулировать эти вопросы. А все ответы уже есть в фольклоре, в народной музыке, в традиции, в песне, они их там находят", - сказала артистка.

По словам певицы, народная музыка откликается на глубинные чувства человека. "Мы откликаемся на нашу песенную культуру чем-то совершенно неосязаемым - это наша душа отвлекается, это наша кровь. Молодежи нужна искренность, и она чувствует ее в народной музыке", - подчеркнула Пелагея.

Певица выразила надежду, что растущая популярность народного жанра поможет обратить внимание и на тех исполнителей, кто много лет занимается подлинным народным творчеством. "Сейчас мы наблюдаем популярность не самой народной песни, а ее псевдоформ. Очень хочется, чтобы в этот поезд успели вскочить люди, которые давно-давно занимаются исконно народным искусством", - отметила она.