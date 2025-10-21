Театр Пушкина отметил свое 75-летие премьерой спектакля

Режиссерами постановки выступили Евгений Писарев и Александр Дмитриев

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьера постановки "И будет театр!.." состоялась 21 октября на Основной сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС. Режиссерами спектакля, в котором занята вся труппа театра, выступили Евгений Писарев и Александр Дмитриев.

Показ "И будет театр!.." приурочен к юбилею культурного учреждения: именно 21 октября 1950 года на базе Камерного театра на Тверском бульваре появился Театр Пушкина - с этого события и начинается сюжет спектакля. Менее чем за три часа коллектив, работавший над постановкой, сумел рассказать историю длиной в 60 лет. Последние полтора десятилетия, с 2010 года, театром руководит заслуженный артист РФ Евгений Писарев - об этом периоде, говорит он, судить предстоит уже его последователям.

О постановке

"В 2014 году в честь 100-летия Камерного театра мы играли спектакль-посвящение. Тогда зритель услышал об Александре Таирове, Алисе Коонен, Николае Церетелли… О великих художниках, великих драматургах. В тот вечер театральный мир стал реальностью: Камерный театр вернулся на нашу сцену. Сегодня, отмечая 75-летие Театра Пушкина, мы попытались сделать то же самое с его героями. Это были очень разные люди, с разными судьбами: яркими, выдающимися, где-то драматичными, короткими. О них мы говорим с благодарностью, теплотой, юмором. И, конечно, с любовью", - обратился к залу худрук.

В этот день со сцены прозвучали истории людей, повлиявших на становление Театра Пушкина: художественных руководителей и главных режиссеров - от народного артиста СССР Василия Ванина до заслуженного деятеля искусств РФ Романа Козака, а также актеров, включая заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого и народную артистку СССР Фаину Раневскую, игравших в этом театре. Были показаны сцены из спектаклей "Из искры", "Джон - солдат мира", "Деревья умирают стоя", "День рождения Терезы", "Дни нашей жизни", "Разбойники", "Я - женщина", "Подонки" и "Академия смеха".

Как отмечал ранее Писарев, в основу постановки легли работы из цикла "Пять вечеров в Театре Пушкина" - специального проекта юбилейного сезона (2024/2025), преследующего цель познакомить зрителя с историей театра. Вечера проходили на сцене Филиала. Пьесу "И будет театр!" написала Александра Гайдукова, над спектаклем также работали художники-постановщики Максим Обрезков и Анастасия Александрова, хореограф Никита Пирожков, художник по свету Александр Сиваев. Музыкальный руководитель проекта - Родион Аверьянов.

Гости театра

Праздничный вечер посетили худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов, художественный руководитель Театра на Бронной заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов, худрук Московского театра "У Никитских ворот" народный артист РФ Марк Розовский, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, худрук Государственного академического театра имени Моссовета заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, директор Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова заслуженный работник культуры Антон Гетьман.

Кроме того, в числе гостей - худрук "Театра Терезы Дуровой" народная артистка России Тереза Дурова, главный режиссер Государственного академического Малого театра заслуженный артист РФ Алексей Дубровский, худрук Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац народный артист РФ Георгий Исаакян, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский, генеральный директор Московского Государственного академического театра оперетты заслуженный деятель искусств РФ Владимир Тартаковский, худрук Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Антон Яковлев, народный артист РФ Валерий Баринов и многие другие.

Под занавес

"Единственное, о чем мы не рассказали и не расскажем, это последние пятнадцать лет работы театра. Оценивать нашу жизнь, наши неудачи, победы должен кто-то другой. Настанет время - они придут и расскажут про нас. И сейчас, когда артисты выйдут на поклон, я бы очень хотел, чтобы ваши аплодисменты прозвучали не только для них, но и для тех, от имени которых они с вами говорили", - заключил Евгений Писарев.

Как рассказали ТАСС в Театре Пушкина, спектакль планируют показать вновь: 25 декабря 2025 года - в день рождения Камерного театра и 27 марта 2026 года - в честь Всемирного дня театра.

