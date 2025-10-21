Бабкина: фольклор и народное творчество сохраняют духовную связь поколений

Музыка объединяет, отметила народная артистка

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Фольклор и народное творчество бережно сохраняют духовную связь между разными поколениями, передавая через музыку и традиции память о прошлом. Об этом сказала народная артистка России Надежда Бабкина на юбилейном концерте "Страна талантов", посвященном 50-летию ансамбля "Русская песня", передает корреспондент ТАСС.

"Наши национальные традиции - про жизнь, про историю, про то, как мы создавались, как живем и как будем жить, как будем воспитывать своих детей, которые сегодня еще маленькие, а завтра быстро станут взрослыми. <...> Пока мы помним и передаем это дальше, жива и наша культура, наша страна. Народные песни и фольклор сохраняют духовную связь разных поколений, через музыку мы становимся едины, а чувство единства объединяет всегда", - сказала Бабкина.

Артистка также отметила, что 50 лет на сцене - это не только праздник, но и огромный труд. "Сегодня мы счастливы, потому что чувствуем, что нужны стране и людям", - заключила Бабкина.

Концерт прошел 21 октября в Московском государственном академическом театре "Русская песня". В мероприятии приняли участие народный артист России Олег Газманов, заслуженная артистка РФ Пелагея, певица Татьяна Куртукова. А также академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный камерный хор Республики Татарстан, Московский казачий хор и другие.

