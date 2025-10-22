Алексей Учитель поддержал идею сына Ильи снять ремейк "Прогулки"

Народный артист России рассказал, что в новой картине действие будет происходить в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Народный артист России Алексей Учитель рассказал ТАСС, что поддержал идею своего сына Ильи Учителя о создании ремейка его знаменитого фильма "Прогулка" (2003) и хотел бы, чтобы тот выступил режиссером новой картины.

"Это будет прогулка по Москве. Действительно, я бы очень хотел, чтобы это снял Илья, мой сын. Это не «по блату», а сознательно. Он сейчас режиссер, который уже сделал несколько картин, очень популярных («Батя - 2: Дед», «Летучий корабль», «Стрельцов» - прим. ТАСС). Поэтому это, скорее, его предложение, - сказал Учитель, добавив, что согласился с ним. - Он очень горит и хочет это сделать".

Пока проект - на этапе замысла. "Мы только это задумали. Сейчас мы просто в поиске, кто напишет сценарий, и дальше по всем позициям - финансы и так далее. Надеюсь очень, что нам поможет Москва, которая сейчас активно занимается кино", - отметил Учитель.

По сюжету фильма "Прогулка", два друга соперничают за внимание новой знакомой, вместе гуляя по Петербургу. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. Летом 2025 года, спустя 22 года, картина вышла в повторный прокат в российских кинотеатрах.

На вопрос, могут ли те же артисты появиться и в ремейке, Учитель ответил, что это предстоит решить режиссеру.