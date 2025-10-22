Фестиваль "Северный характер" в Мурманске впервые проведет водные сеансы кинопоказов

Для водных показов подготовили программу из мультфильмов с минимумом слов и максимумом музыки

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Конкурсные работы XVII международного кинофестиваля "Северный характер", который с 2008 года проводится в Мурманске, впервые покажут в бассейне. Об этом сообщила ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова.

"Мы показывали кино в кинотеатрах, различных учреждениях культуры, устраивали показы на улице, но впервые решили провести водные сеансы в бассейне. Мы даже не знаем, что из этого эксперимента выйдет, будет ли кто-то что-то смотреть, но считаем, что кино должно стучаться туда, где его не ожидаешь", - рассказала Солдатова.

Она отметила, что для водных показов подготовили программу из мультфильмов с минимумом слов и максимумом музыки. "Это анимация из нашей конкурсной программы, где есть также мультфильмы про спорт и плавание, то есть тематика соблюдена, но все-таки это больше философские истории. И, возможно, что те, кто увидят эти работы в бассейне заинтересуются и посетят большие кинозалы", - добавила Солдатова.

XVII Международный кинофестиваль "Северный характер" пройдет в Мурманске с 3 по 9 ноября 2025 года. Тема фестиваля - "Линия жизни". В шорт-лист вошли 12 полнометражных фильмов, 11 документальных картин до 90 минут, 14 документальных до 60 минут, 15 короткометражных до 30 минут, 14 анимационных фильмов и 3 сериала. Оценивать работы будет международное жюри из России, Белоруссии, Норвегии и Швеции. Председатель - Николай Хомерики (выступил режиссером в фильмах "Белый снег", "Тест на беременность", "Ледокол").