Gucci Mane выступит в Москве 13 декабря

Концерт пройдет в МТС Live Холле

Редакция сайта ТАСС

Gucci Mane © Derek White/ Getty Images

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Концерт американского рэпера Gucci Mane состоится 13 декабря 2025 года в столичном МТС Live Холле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концертной площадки.

"Концерт Gucci Mane запланирован на 13 декабря 2025 года, МТС Live Холл выступает площадкой мероприятия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, продажа билетов начнется в ближайшее время на сайте МТС Live Холла и на билетных витринах. Концерт имеет возрастное ограничение 16+.

Gucci Mane (настоящее имя - Рэдрик Делантик Дэвис) - американский рэпер и продюсер. В дискографии исполнителя - 16 студийных альбомов и множество микстейпов. Его дебютная пластинка Trap House, вышедшая в 2005 году, сыграла роль в популяризации направления трэп на американской рэп-сцене. Среди наиболее известных композиций Gucci Mane - Lemonade, Icy, Rumors и Wake Up In The Sky.