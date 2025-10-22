В трех городах Чили показали спектакль преподавателя ГИТИСа

Преподаватель кафедры режиссуры драмы Екатерина Гранитова-Лавровская привезла в Сантьяго, Осорно и Темуко постановку "Каменный гость"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Третья Школа Российского института театрального искусства - ГИТИС, стартовавшая 19 октября, завершилась в Чили, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Результатом работы проекта стал спектакль "Каменный гость" в постановке преподавателя кафедры режиссуры драмы Екатерины Гранитовой-Лавровской, его показали в сразу в трех городах.

"В Чили успешно завершилась третья Школа ГИТИСа, организованная при поддержке Министерства культуры РФ, Русского дома в Чили и Университета Чили. В этом году проект впервые вышел за рамки Школы и был реализован в формате масштабного культурно-образовательного события, включившего в себя постановку полноценного спектакля, участие в образовательной выставке, а также серию мастер-классов для чилийских театральных коллективов и прослушивания для желающих учиться в ГИТИСе", - говорится в сообщении.

Постановка "Каменного гостя" стала центральным событием школы. За перевод и адаптацию текста отвечала преподаватель кафедры МГИМО МИД РФ Светлана Белкина, за постановку танцев, пластических сцен и фехтования - педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры сценической пластики Роберт Елкибаев и профессор кафедры современной хореографии и сценического танца Рамуне Ходоркайте. В основе пьесы - "Севильский озорник, или Каменный гость" Тирсо де Молины и "Каменный гость" Александра Пушкина.

"Особенностью рабочего процесса стала масштабная двухэтапная подготовка с использованием современных технологий. В течение сентября студенты актерского факультета Университета Чили работали с режиссером онлайн: проходили кастинг, разбирали текст и прорабатывали психологию персонажей. Интенсивные офлайн-репетиции в Чили заняли всего пять дней, в течение которых композиция спектакля была окончательно закончена, и спектакль увидел свет", - добавляют в пресс-службе.

"Каменного гостя" представили зрителям Сантьяго, Осорно и Темуко: в театрах Centro Cultural Violeta Parra, Centro Cultural de Cerrillos, а также Teatro Municipal Osorno и Teatro Municipal Temuko соответственно. Всего состоялось пять показов, которые собрали более 1 500 зрителей: на каждом из них был аншлаг. "Одновременно с репетициями спектакля 9 и 10 октября в Русском доме в Сантьяго прошла образовательная выставка, где ГИТИС представил свои факультеты. Наибольший интерес у чилийских абитуриентов вызвали режиссерский, балетмейстерский и актерские факультеты", - отмечают в ГИТИСе.

Школа ГИТИС

За время работы Школы также состоялись прослушивания и серия профессиональных мастер-классов по сценическому движению, танцу и актерскому мастерству. За них отвечали педагоги ГИТИСа: Рамуне Ходоркайте, Роберт Елкибаев и Екатерина Гранитова-Лавровская. В Осорно и Темуко прошло прослушивание для чилийских абитуриентов, желающих поступить в ГИТИС: двоим кандидатам предложили образовательные программы, одного пригласили принять участие в российском фестивале моноспектаклей.

"После отъезда российской команды актеры Университета Чили получили возможность играть спектакль на разных площадках страны и приглашение на российский фестиваль дипломных студенческих работ «Твой шанс | ГИТИС-фест», который пройдет в апреле 2026 года", - подводят итог в пресс-службе.