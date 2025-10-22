Умер народный художник Леонид Малафеевский

Ему было 70 лет

Леонид Малафеевский © Союз художников России - Ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Народный художник России, мастер из Ярославля Леонид Малафеевский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщили в Ярославском областном отделении Союза художников России.

"Скончался народный художник Российской Федерации Леонид Алексеевич Малафеевский. Ушел большой мастер, один из известнейших художников Ярославля, блестяще проявивший себя и в живописи, и в графике, лауреат областных премий им. А. М. Опекушина и им. Оловянишниковых и многих других профессиональных наград", - говорится в сообщении.

В региональном отделении Союза художников России Малафеевского запомнили как общительного, светлого, ироничного и жизнелюбивого. Мастер боролся с тяжелой болезнью, но находился в постоянном творческом поиске, занимался выставочной деятельностью, общественной работой.

Прощание с Малафеевским состоится 25 октября в Николо-Архангельском крематории в Московской области.

"Передаем наши сердечные соболезнования родным и близким Леонида Алексеевича. Скорбим с вами. Светлая память нашему другу. Художник уходит в перспективу", - заключили в ярославском Союзе художников.