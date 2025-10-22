В Сочи кинофестиваль "Победили вместе" объединит представителей 45 стран

Он пройдет с 10 по 17 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. XX Международный кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова, который пройдет в Сочи с 10 по 17 ноября, соберет участников из более чем 40 стран. Об этом сообщила председатель Генерального совета Ассамблеи народов мира Светлана Смирнова на пресс-конференции ТАСС.

"Очень важно, что в Сочи на наш кинофестиваль заявилось более 50 стран. <…> Точно приедут уже представители более 40-45 стран. Это говорит о большом интересе", - сказала Смирнова. Она отметила, что фестиваль стал продолжением Всемирной общественной ассамблеи "Новый мир осознанного единства", которая прошла в Москве 20-21 сентября. "Идея создания фестиваля берет начало более 20 лет назад, когда герои Советского Союза решили учредить международный кинофорум "Победили вместе". Сегодня мы выходим за рамки фестиваля, мы объединяемся для того, чтобы нести идеи победы для наших потомков ради общего будущего", - подчеркнула она.

По словам президента кинофестиваля и президента Евразийской академии телевидения и радио Валерия Рузина, в этом году в конкурсную и внеконкурсную программы вошли фильмы из 45 стран и 20 российских регионов. "С 2019 года фестиваль стал крупнейшим в России международным смотром документального кино. В составе жюри представлено 10 стран. В юбилейном году представлено около 50 зарубежных премьер и более 20 российских. В программе - четыре конкурса, из которых три международных, и внеконкурсные показы, включая документальные фильмы арабских стран, которые впервые представлены в России", - рассказал он.

Традиционно внимание в этом году уделено теме сохранения исторической памяти. "В блоке "Память" представлены 22 картины, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войнам. <…> Девиз фестиваля этого года - "Расширяем пространство победы", мы победили не только на фронте, но и во многих направлениях жизни, творчества. Мы победили и должны побеждать вместе. Фокус фестиваля, его тематика, она все более широкая, захватывая и темы современности, к примеру, у нас замечательные фильмы о героях СВО", - добавил Рузин.

Глава дирекции по международным отношениям ВГТРК Петр Федоров сообщил, что в дни фестиваля пройдет встреча руководителей государственных и общественных телерадиокомпаний стран СНГ. "Личных встреч не было почти шесть лет, с начала пандемии. И для меня очень важно, что она состоится именно в Сочи, в дни фестиваля", - отметил он. Писатель и киносценарист Юрий Поляков напомнил, что фестиваль носит имя режиссера Владимира Меньшова, не раз выступавшего против искажения истории войны. "Сегодня название "Победили вместе" получает новый смысл. Все эти искажения, клевету, замалчивания, выдуманные "великие битвы" союзников с участием пары батальонов где-нибудь в песках Африки - всю эту ложь можно победить только вместе", - сказал он.

О фестивале

"Победили вместе" - один из крупнейших в России фестивалей документального кино. Фестиваль создан по инициативе героев Советского Союза в память об общем подвиге стран - участниц Второй мировой войны. В 2021 году киносмотру присвоили имя актера и режиссера Владимира Меньшова, который возглавлял его с 2015 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером кинофестиваля.