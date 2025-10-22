Третий сезон "Театра в кино" откроется киноверсией спектакля "Воскресение"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Киноверсия постановки Александринского театра "Воскресение" (режиссер Никита Кобелев) с Тихоном Жизневским в главной роли откроет третий сезон проекта "Театр в кино". Показ пройдет 16 ноября в киноцентре "Октябрь", режиссер киноверсии - Валерий Спирин, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"16 ноября в киноцентре "Октябрь" откроется третий сезон проекта "Театр в кино" премьерой киноверсии спектакля Никиты Кобелева "Воскресение" с Тихоном Жизневским в главной роли. Киноверсия создана телеканалом "Россия-Культура" и Александринским театром. Прокат осуществляет дистрибуторская компания "Кино.Арт.Про". Более 70 городов покажут "Воскресение" в крупнейших кинотеатральных сетях ("КАРО", "Формула Кино/Синема Парк", "Москино" и других)", - говорится в сообщении.

Организаторы проекта отмечают, что перед показом состоится автограф-сессия Тихона Жизневского, а после - паблик-ток с Жизневским и с режиссером и художественным руководителем Александринского театра Никитой Кобелевым. Модератором станет директор театра Александр Малич. Одну из главных ролей в постановке исполнила актриса Мария Лопатина.

"Автором сценической версии выступил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали одноименный роман Льва Толстого, который на рубеже XIX и XX веков критики назвали панорамой русской жизни, и включили мотивы и отдельные сцены из других произведений Толстого, среди которых - повести "Крейцерова соната" и "Отец Сергий", а также неоконченный рассказ "Записки сумасшедшего", - добавляют в пресс-службе.

После премьеры киноверсия будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах. Другими ближайшими показами третьего сезона проекта станут "Рождественская история" Театра кукол имени Образцова, "Мертвые души" Театра имени Вахтангова и "Трубадур" театра "Геликон-опера". Впервые в "Театре в кино" примут участие московский театр Et Cetera (спектакль "Ревизор.Версия") и Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Джалиля (балет "Шурале").

О проекте

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия-Культура" и дистрибуторской компанией "Кино. Арт. Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров. ТАСС - генеральный информационный партнер.