В Москве состоялась премьера фильма про паромщика из запорожского села

События картины разворачиваются весной и летом 2022 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьера фильма "Паромщик", рассказывающего о жителе Запорожской области, который в начале спецоперации остается единственным перевозчиком между селами на берегах приазовского лимана, состоялась в кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. В прокат картина выйдет 30 октября 2025 года.

"Наш фильм о верности - верности себе, своим близким, родным и сельчанам, а также верности делу, которым ты занимаешься", - поделился в беседе с ТАСС режиссер и продюсер Федор Попов.

События фильма "Паромщик" разворачиваются в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года - в переломный для России период, когда происходило освобождение и воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе специальной военной операции. Режиссер также отметил, что одной из важных сюжетных линий стала мечта паромщика Константиныча о создании машины времени.

Актриса Светлана Пермякова рассказала, что съемки фильма проходили под Таганрогом и в порту этого города. "Хочу отметить, что мы снимали с реальными пейзажами, без зеленых экранов и павильонов. Поэтому в фильме можно увидеть настоящих действующих героев: коров, кошек, собак и актеров", - отметила она. Роли в картине исполнили Артем Алексеев, Наталья Бергер, Анна Уколова, Эдуард Радзюкевич и другие артисты.

Фильм создан под эгидой компании "Иннопрактика" и при финансовой поддержке АО "Газпромбанк" и Фонда кино. ТАСС - информационный партнер картины.