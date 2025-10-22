Михалков сообщил, что Путин лично поздравил его с юбилеем

Режиссеру 21 октября исполнилось 80 лет

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 октября лично прибыл поздравить с юбилеем режиссера Никиту Михалкова на торжественный вечер в его театре "Мастерская "12". Об этом сообщил юбиляр в своем Telegram-канале "Бесогон".

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет.

"Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей "Мастерской "12" прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин", - говорится в сообщении.

О Михалкове

Никита Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, Председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Приобрел широкую известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в лирической комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В историю отечественного кинематографа вошли роли Михалкова в таких фильмах, как "Сибириада", "Собака Баскервилей" (цикл "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"), "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Жмурки" и других.

Среди режиссерских работ Никиты Михалкова порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар".