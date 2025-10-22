Петербургская филармония и Радио России запускают проект "Время Шостаковича"

Как отметил художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский, каждый из 12 выпусков проекта станет главой большого рассказа о жизни и музыке Дмитрия Шостаковича

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Петербургская филармония и Радио России объявили о запуске совместного проекта "Время Шостаковича: к 120-летию со дня рождения композитора". Цикл передач познакомит слушателей с малоизвестными страницами биографии классика мировой музыки и историей его сочинений.

"Наш совместный проект, рассчитанный на год, объединит 12 ежемесячных выпусков, вплоть до сентября 2026 года. Каждая передача станет новой главой большого рассказа о жизни и музыке Дмитрия Шостаковича, чья судьба неразрывно связана с историей Петербургской филармонии", - прокомментировал журналистам эту новость заместитель директора филармонии по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала Евгений Петровский.

Он проведет 23 октября первый эфир с рассказом о значении Шостаковича для истории филармонии и о Четвертой симфонии композитора, созданной в один из самых тяжелых периодов его жизни. Далее эстафету примут другие сотрудники старейшей концертной организации России - историки и музыковеды. Речь пойдет о дружбе и сотрудничестве композитора с первым исполнителем многих его сочинений Евгением Мравинским, о музыке Шостаковича для театра и кино, о его фортепианных сочинениях, о процессе работы над партитурой легендарной Седьмой ("Ленинградской") симфонии, прозвучавшей в осажденном фашистами городе в 1942 году. Отдельные выпуски будут посвящены знаковым премьерам, состоявшимся в залах филармонии. Также радиослушатели узнают, какие артефакты, связанные с Шостаковичем, хранятся в музыкальной библиотеке филармонии.

Евгений Петровский назвал имя Шостаковича частью музыкального кода филармонии. Уже без малого столетие его музыка постоянно звучит в этих стенах в исполнении лучших оркестров, солистов и дирижеров. Совместный проект запускается в год 50-летия присвоения Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Знаковым событием сезона станет исполнение 1 мая будущего года Заслуженным коллективом России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева Первой симфонии Шостаковича - к 100-летию мировой премьеры, осуществленной этим же оркестром. На 25 апреля запланирована монографическая программа, которую Заслуженный коллектив России исполнит под управлением Владимира Спивакова. Она объединит Девятую симфонию, Сюиту для променадного оркестра и Первый фортепианный концерт. Солистом выступит Денис Мацуев.