Швыдкой: "Интервидение" поспособствует развитию национальной музыки

Проведенный в Москве конкурс доказал, что "песенное состязание можно провести не только на английском" языке, отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который планируется проводить ежегодно, может решить проблему отсутствия продвижения музыки на национальных языках в мире. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Конкурс стал доказательством того, что песенное состязание можно провести не только на английском, но и на национальных языках. Сегодня радиоэфир в мире в основном англоязычный - это колоссальная проблема, над которой стоит задуматься. Исполнение на локальных и национальных языках требует серьезной поддержки. <…> Поэтому для развития национальной популярной музыки "Интервидение" может сыграть большую роль и будет успешным", - сказал он.

По мнению Швыдкого, без поддержки государства, при подключении национальных медийных ресурсов, включая интернет-платформы, которые могут популяризировать музыку на национальных языках, радиостанций и согласования между странами-участницами будет трудно развивать конкурс как индустрию. "Но я уверен, что тот факт, что Саудовская Аравия вызвалась провести второй конкурс, а уже сейчас есть претенденты на третий и четвертый, - это хороший и важный знак", - добавил он, отметив, что уже существуют прецеденты, когда в эфире звучат хиты на татарском или якутском языках.

"Я не против англоязычной музыки, но когда-то Иосиф Кобзон обиделся на меня за то, что я сказал ему: "Если бы вы пели на английском языке, вы были бы популярнее Фрэнка Синатры", ведь его вокальные данные были колоссальными. Однако песню My Way он исполнял на русском языке в переводе Резника. Это хороший пример. Композиция изначально была написана французскими авторами и имела небольшое распространение. Но когда Пол Анка адаптировал текст на английский, она стала песней на все времена", - отметил Швыдкой.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что первый конкурс, который прошел в Москве 20 сентября, достойно себя показал. "Мне кажется, что количество стран-участниц и качество исполнения были на высоком уровне", - заключил он.

В "Интервидении" 2025 года, которое прошло на площадке "Live Арена", победил участник от Вьетнама Дык Фук.