"Ъ": онлайн-кинотеатры могут оценить на традиционные ценности

Результаты проверки будут учитываться при распределении финансирования

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатры при подаче заявок на государственные гранты на производство кино и сериалов могут обязать заполнять декларации о соответствии контента критериям традиционных ценностей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке кино и видеохостингов.

По данным издания, критерии разрабатывают Минкультуры и Минцифры. Результаты проверки будут учитываться при распределении финансирования.

Как уточняет "Коммерсантъ", оценка проектов может также включать количественные показатели - просмотры, досматриваемость и упоминания в СМИ, данные по которым будут предоставлять Mediascope и АЦ ВЦИОМ.

В Минкультуры отметили, что на данный момент утверждены только методические рекомендации, а порядок их применения будет определен позже.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором дискредитация традиционных ценностей в фильмах стала основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Так, если в фильме будут сцены, отрицающие традиционные ценности, кинолента не выйдет в прокат в России.