В КЧР в шорт-лист международного кинофестиваля вошли 16 картин

Всего поступило 155 заявок из России, Белоруссии, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Нигерии, Кубы, Индии, Ирана, Аргентины, Туркменистана, Казахстана и Португалии

ЧЕРКЕССК, 23 октября./ТАСС/. Шестнадцать картин вошли в шорт-лист первого в Карачаево-Черкесии (КЧР) международного кинофестиваля "Перекресток цивилизаций", сообщили ТАСС организаторы.

"В конкурсной программе 16 фильмов в четырех номинациях - "Документальное кино", "Игровое полнометражное кино", "Анимационное кино" и "Игровое короткометражное кино". Их ждет решающая битва за статуэтку фестиваля. Всего поступило 155 заявок из России, Белоруссии, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Нигерии, Кубы, Индии, Ирана, Аргентины, Туркменистана, Казахстана и Португалии", - сказал представитель Центра реализации социальных проектов "Атмосфера".

Площадкой "Перекрестка цивилизаций" станет республиканская столица Черкесск. Показы картин пройдут на пяти локациях города, в том числе в колледже культуры и искусств им. А. А. Даурова и Центре молодежного инновационного творчества. В программе фестиваля также тематические мастер-классы, встречи молодых специалистов с режиссерами, День белорусского кино. Открытие трехдневного кинофестиваля состоится в Госфилармонии Карачаево-Черкесии 24 октября.