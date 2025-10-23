Третий сезон "Метода" выйдет 20 ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Третий сезон сериала "Метод" с Константином Хабенским в главной роли выйдет на "Кинопоиске" 20 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе платформы.

"Премьера третьего сезона состоится на "Кинопоиске" 20 ноября - в этот день выйдут первые четыре эпизода. Еще четыре серии станут доступны 18 декабря. По традиции, каждая серия будет посвящена отдельному детективному кейсу, а параллельно герои погрузятся в исследование собственных темных сторон, чтобы к финалу понять, кто они на самом деле", - говорится в сообщении.

Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются "Плюс Студия" и Zoom Production на основе формата, разработанного продюсерской компанией "Среда".

По сюжету, после событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один - теперь под его началом группа маньяков, а к группе присоединяется новая героиня - Лера.

Премьера сериала продюсерской компании "Среда" состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Главные герои триллера - Родион Меглин (Константин Хабенский), неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери. Режиссёром первого сезона выступал Юрий Быков, второй сезон снимал Александр Войтинский.