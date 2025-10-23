В Омске представили выставку работ Валентина Серова из собраний трех музеев

В экспозиции около 50 живописных и графических произведений

ОМСК, 23 октября. /ТАСС/. Выставка работ выдающегося русского художника Валентина Серова из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля открылась в Омске. Среди экспонатов - произведения, которые демонстрируются впервые за долгое время.

"Для Омска это уникальное событие, никогда произведения Серова не демонстрировались здесь в таком объеме. Выставка включает и работы из нашего собрания. Среди них и графический цикл Серова, который мы демонстрируем впервые за долгое время", - рассказала ТАСС директор омского музея Фарида Буреева.

Заведующая отделом живописи второй половины XIX - начала XX веков Третьяковской галереи Светлана Капырина сообщила ТАСС, что экспозиция показывает многосторонность художника. "На ней представлены и пейзажи, и графические работы, и портреты Серова. И охвачены разные периоды творчества. Вообще такие камерные выставки очень концентрированы по содержанию. И у зрителя есть возможность вдумчиво все изучить, прочитать", - сказала она.

Всего на экспозиции представлено около 50 живописных и графических произведений. Выставка включает несколько разделов, демонстрирующих многогранность творчества Серова: портрет, исторический и мифологический жанры, пейзаж, анималистика, книжная иллюстрация. Одно из центральных произведений - портрет Николая Сумарокова-Эльстона, сына князя Юсупова, который был исполнен в 1903 году в период наивысшего расцвета творчества мастера. Также привлекают внимание иллюстрации к басням Крылова. Хоть издание и не состоялось, но художник занимался темой до последних дней жизни.

Серов - выдающийся русский живописец конца XIX - начала XX века, ученик Ильи Репина. Он с юных лет проявил выдающиеся способности к точной передаче характера и внутреннего мира человека и создал целую галерею портретов представителей российской интеллигенции и элиты, включая императора Николая II. Работы художника отличает тонкое чувство света, психологическая глубина и лаконизм художественных средств.