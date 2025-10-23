Народный артист Ролдугин стал почетным профессором Петербургской консерватории

Он является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Народный артист России виолончелист Сергей Ролдугин стал новым почетным профессором Санкт-Петербургской консерватории. Об этом объявил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС, посвященной программе XXV фестиваля "Международная неделя консерваторий", ректор вуза Алексей Васильев.

Фестиваль откроется 25 октября в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Открытие у нас не просто концерт, но еще и церемония вручения диплома и мантиии почетного профессора консерватории - традиция, которая родилась именно на фестивале и продолжает жить. В этом году почетным профессором готовится стать народный артист России Сергей Павлович Ролдугин. Там же он исполнит "Вариации на тему рококо" Чайковского в сопровождении оркестра студентов", - рассказал ректор, который выступит на открытии и закрытии как дирижер.

Виолончелист Сергей Ролдугин - выпускник Ленинградской консерватории. Играл в составе симфонических оркестров филармонии и Мариинского театра. С 2002 по 2004 год исполнял обязанности ректора Санкт-Петербургской консерватории. В настоящее время является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки. Курирует как худрук программы "Река талантов" (гастроли молодых исполнителей по Поволжью) и "Посольство мастерства" (зарубежные гастроли российских исполнителей).

Традиция присуждения звания почетного профессора консерватории после продолжительной паузы возрождена в 2002 году. В этом списке - имена композиторов Андрея Петрова, Родиона Щедрина, Кшиштофа Пендерецкого, дирижеров Юрия Темирканова, Саулюса Сондецкиса, Валерия Гергиева, Владимира Федосеева, певиц Галины Вишневской, Елены Образцовой и Ольги Бородиной, пианиста и дирижера Владимира Ашкенази, виолончелиста Давида Герингаса, скрипача Максима Венгерова, джазмена Давида Голощекина.