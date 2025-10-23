Умер участник Soft Cell Дэвид Болл

Музыканту было 66 лет

Дэвид Болл © Mauricio Santana/ Getty Images

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Британский музыкант Дэвид Болл, известный по поп-дуэту Soft Cell, умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил другой участник группы Марк Алмонд в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сложно писать об этом, не говоря уже о том, как это пережить, но к глубочайшему сожалению вторая половинка Soft Cell, чудесный и блестящий музыкальный гений Дэвид Болл, умер во сне во вторник вечером. Как многие из вас знают, Дэйв болел долгое время, а его здоровье медленно ухудшалось последние годы", - написал он.

"Тем не менее, он всегда возвращался со своим решительным духом для продолжения работы на студии и, хотя он не мог путешествовать за границей, он мог выступать со мной в составе Soft Cell время от времени в Великобритании. Его последнее выступление состоялось на фестивале Rewind [в городе Хенли-он-Темс] несколько недель назад, где мы вышли перед 20-тысячной толпой, после чего он был в приподнятом настроении", - указал Алмонд. Он добавил, что успел записать с Боллом последний совместный альбом Danceteria, который выйдет весной 2026 года.

Дуэт Soft Cell был основан в 1980 году и выпустил свой дебютный альбом Non-Stop Erotic Cabaret годом позже. Эта работа стала одним из наиболее успешных с коммерческой точки зрения релизов 1980-х годов. Всего до распада в 1984 году группа выпустила три альбома. Болл и Алмонд снова объединились в 2000 году и записали четвертый сборник Cruelty Without Beauty. Пятый альбом Happiness Not Included был выпущен ими в 2022 году.

Помимо Soft Cell, Болл также получил признание как участник техно-группы The Grid, успех которой пришелся на первую половину 1990-х годов. Среди наиболее известных ее песен - Swamp Thing, Texas Cowboys и Rollercoaster, которые занимали высокие строчки в хит-парадах Великобритании. Кроме того, Болл в качестве продюсера сотрудничал с австралийской певицей Кайли Миноуг и рок-певцом Дэвидом Боуи (1947-2016).