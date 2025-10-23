Музыкальный театр имени Федора Шаляпина покажет премьеру мюзикла "Есенин"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Трагический образ поэта на фоне переломной эпохи предстанет в спектакле "Есенин", премьеру которого покажет Музыкальный театр имени Федора Шаляпина. Новую работу труппа представит на сцене Дворца искусств Ленинградской области.

В спектакле на музыку Евгения Загота герой раскроется во всей противоречивости своей натуры: нежный и дерзкий, ранимый и свободный, деревенский мальчишка и утонченный денди столичной богемы. Важно и то, что именно в Петербурге - Петрограде произошли важнейшие события в жизни поэта.

"Есть штамп, что Есенин - скандалист. И этот штамп, безусловно, имеет за собой конкретные исторические факты, ведь человеком он был неоднозначным. Но для нас важно, что этот поэт был наделен огромной энергией, огромным талантом и огромным неравнодушием к судьбе своей страны. И именно об этом мы хотим рассказать в первую очередь", - представил свою работу на пресс-конференции в отеле "Англетер" режиссер Филипп Разенков. По его словам, он стремится показать на сцене не миф о "золотом хулигане", а историю живого человека - тонкого, уязвимого, одержимого поиском правды и внутренней опоры. Эту роль в очередь будут исполнять молодые солисты Артем Яковлев и Вячеслав Рязанов.

Пространство спектакля, созданное художником Еленой Вершининой, выстроено как метафора извилистой дороги, ведущей через всю судьбу поэта. Ее же сценические костюмы вдохновлены кроем начала XX века и насыщенны аллюзиями России, которую поэт до конца стремился сохранить в себе.

В спектакле звучат хоровые сцены, энергичные разгульные куплеты, трогательные любовные дуэты и философские арии. Тексты Анастасии Букреевой и стихи Михаила Загота превращают слова и музыку в поток судьбы, влекущий поэта к роковому концу.

"Мы покажем трагическую, но закономерную развязку этой судьбы, оставим зрителю пространство для личного переживания", - резюмировал идею спектакля художественный руководитель театра Фабио Мастранджело. Премьера приурочена к 130-летию со дня рождения поэта и 100-летию его трагического ухода.