Солист "Агаты Кристи" назвал гипотезу о воссоединении группы эфемерной

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Воссоединение российской рок-группы "Агата Кристи" в составе братьев Вадима и Глеба Самойловых маловероятно. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Вадим Самойлов, отметив, что их творческие пути с Глебом давно разошлись.

"Планов на совместные выступления нет. То, что мы с братом когда-то разошлись, было не потому, что мы поссорились, а потому, что это было взрослое решение взрослых людей. С самого детства было понятно, что в какой-то момент он пойдет своим путем, а я - своим. Поэтому гипотеза о воссоединение группы эфемерна, потому что по-человечески и по-философски мы очень разные", - сказал Самойлов.

При этом музыкант отметил, что с продюсерской точки зрения воссоединение группы было бы интересно публике, однако необходимости в этом он не видит. "Любопытно было бы, наверное, как продюсеру усадить нас за один стол как оппонентов с разными взглядами. Возможно, из этого можно было бы сделать какой-то арт-проект, но это потребовало бы больших усилий и не факт, что выглядело бы изящно. Но человеческой необходимости в этом я не испытываю, и, думаю, он [Глеб Самойлов] тоже", - подчеркнул артист.