Корпуса Донецкой музыкальной академии намерены отремонтировать за два года

Работы пройдут по программе Минобрнауки РФ, сообщил ректор вуза Роман Качалов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Ремонт двух учебных корпусов Донецкой государственной музыкальной академии им. С.С. Прокофьева запланирован на 2026-2027 годы, сообщил ТАСС ректор вуза Роман Качалов.

"Есть договоренность [о ремонте корпусов]. Я знаю, что в некоторые образовательные организации, расположенные на территории ДНР, уже зашли строительные бригады, начались восстановительные работы. Мы в плане, насколько мне известно, на 2026-2027 годы", - сказал Качалов.

Он добавил, что работы пройдут по программе Минобрнауки РФ. До конца этого года завершат ремонт фасада исторического здания академии в центре Донецка, который начали весной по целевой субсидии Минкультуры РФ. Здание, построенное в 1932 году, является объектом культурного наследия (ОКН). Это первый в регионе ОКН, где начался ремонт.

Академия основана в 1968 году на базе донецкого филиала Харьковского института искусств. Нынешнее название она получила в 2002 году.