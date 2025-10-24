Святенко назвала дизайнерским трендом культурный код России

Вдохновленные богатством российского колорита дизайнеры создают новые коллекции, а региональные власти и поддерживают их и продвигают, отметила заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Культурный код России стал трендом, который активно продвигают современные дизайнеры. Такое мнение выразила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко на пресс-конференции "Законодательная поддержка российской легкой промышленности и креативных индустрий".

"Культурный код России или той местности, в которой проживают, он действительно стал сейчас трендом среди дизайнеров. Мы видим, что пользуется огромной популярностью у потребителя именно такая одежда", - сказала она.

Она отметила, что вдохновленные богатством российского колорита дизайнеры создают новые коллекции, а региональные власти и поддерживают их и продвигают.