Мишустин поздравил народного артиста Мартынова с юбилеем

Премьер-министр РФ отметил неподражаемое актерское мастерство артиста

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России Андрея Мартынова, отметив его профессионализм и верность делу. Об этом говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Ваш творческий путь - пример высокого профессионализма и верности избранному делу. Вы по праву заслужили уважение и признание коллег, завоевали популярность и любовь зрителей. Неподражаемое актерское мастерство, полная самоотдача и неиссякаемая энергия позволили вам создать галерею ярких и запоминающихся образов на театральной сцене и в кино", - говорится в сообщении.

Премьер пожелал Мартынову здоровья, счастья и благополучия.

Российский актер родился 24 октября 1945 года. Народный артист РФ (1994), актер Московского театра на Малой Бронной (1972-1981). Снимался в фильмах "А зори здесь тихие" (Государственная премия СССР; 1975), "Вечный зов", "Факты минувшего дня" (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых; 1982) и других.