Жена кинооператора Мукасея заявила о нормальном самочувствии мужа

В СМИ появилась информация о том, что кинооператор потерял сознание у себя дома и был доставлен в одну из московских больниц

Редакция сайта ТАСС

Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Жена советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея народная артистка РФ Светлана Дружинина прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации мужа. В беседе с ТАСС она сообщила, что у ее мужа "все нормально".

"Все нормально. Мало ли, что пишут", - ответила собеседница агентства на вопрос корреспондента о самочувствии Мукасея. Дружинина не привела подробностей о состоянии кинооператора.

22 октября в СМИ появилась информация о том, что Мукасей потерял сознание у себя дома и был доставлен в одну из московских больниц.