Жена кинооператора Мукасея заявила о нормальном самочувствии мужа
09:45
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Жена советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея народная артистка РФ Светлана Дружинина прокомментировала появившуюся ранее в СМИ информацию о госпитализации мужа. В беседе с ТАСС она сообщила, что у ее мужа "все нормально".
"Все нормально. Мало ли, что пишут", - ответила собеседница агентства на вопрос корреспондента о самочувствии Мукасея. Дружинина не привела подробностей о состоянии кинооператора.
22 октября в СМИ появилась информация о том, что Мукасей потерял сознание у себя дома и был доставлен в одну из московских больниц.