В Москве открылся первый центр современного искусства с акцентом на социальные темы

Арт-центр станет площадкой для молодых художников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Первый центр современного искусства с акцентом на социальные вопросы Linda de La открылся в креативном кластере "Красный Октябрь", сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Он объединяет современных молодых художников, которые поднимают важные социальные вопросы, в том числе касающиеся защиты детей и женщин.

"Мы создали пространство, где искусство становится мостом к внутреннему миру, местом, где каждый может не только увидеть, но и пережить, проработать свои сложные эмоции. Наш проект - это попытка соединить искусство и психологию, дать людям не только пищу для размышлений, но и реальный инструмент психологической помощи", - подчеркнула основательница арт-центра Linda de La Линда Лазутина.

Арт-центр станет площадкой для молодых художников и обсуждения социальных тем, таких как психологические травмы и справедливость. Здесь будут выставки работ российских художников, кабинет психолога и лекторий с лекциями от ВШЭ и других учреждений. Кроме того, Консорциум женских НПО обеспечит юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

"Обсуждение социальных вопросов через язык современного искусства и психологии - это важный и необходимый подход, который открывает новые возможности для их решения. Такой формат способствует привлечению внимания разных аудиторий к актуальным социальным проблемам, стимулирует диалог и помогает сформировать более глубокое понимание сложных тем и вырабатывать пути решения социальных проблем", - обращает внимание кандидат психологических наук, старший преподаватель факультета социальных наук департамента психологии НИУ ВШЭ. Анастасия Климочкина.

Первые выставки представят куратор Саша Вар "Забытые вещи" и Анна Сави "Пойдем гулять!". Проекты объединят свыше 50 молодых российских авторов. Выставка "Забытые вещи" расскажет о возвращении лирической героини в родной город и ее взрослении, связывая настоящее с прошлым. Пространство поделено на зоны: воспоминания об улицах и квартиру, где она выросла. Вторая выставка "Пойдем гулять!" исследует уход от взрослой жизни, скрытые страхи и инициацию.