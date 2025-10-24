В Петербурге показали работы архитектора Евгения Полторацкого

Он является автором монумента "Легендарная тачанка", который установили в Каховке Херсонской области в 1967 году

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Архитектурные проекты знакового советского архитектора-ленинградца Евгения Полторацкого, создавшего монумент "Легендарная тачанка", который установили в городе Каховка Херсонской области Украины в 1967 году, представили широкой публике на выставке "Жилой среде - комфорт и уют" в Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея истории Петербурга.

"Архитектурная практика Полторацкого, охватывающая вторую половину ХХ - начало XXI века, вобрала в себя разные направления: интернациональный стиль периода оттепели, советский брутализм и постмодернизм. В фокусе выставки находятся, прежде всего, архитектурные проекты <...> - как реализованные, так и те, что остались только на бумаге", - говорится в сообщении.

В экспозиции представлено более 70 предметов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга и архива семьи Полторацкого: архитектурная и художественная графика, фотографии и личные вещи мастера. Они размещены в хронологическом порядке и отражают этапы творческого пути архитектора.

Будучи руководителем мастерской № 7 Ленпроекта, Полторацкий внес существенный вклад в формирование архитектурного облика Кировского и Красносельского районов, Северо-Приморской части города, а также Кронштадта.

Воплощением идей Полторацкого стал квартал № 28 в Сосновой Поляне, где доминантой выступает спроектированный им дом-"змея". Среди других значимых работ архитектора - жилые дома на проспекте Ветеранов и Ленинском проспекте, здание администрации Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3), здание Пенсионного фонда РФ (пр. Энгельса, 73), Новоапостольская церковь (Ленинский пр., 113).

Отдельное внимание на выставке уделено художественной графике мастера. Под впечатлением от многочисленных поездок по стране и за рубеж Полторацкий создал несколько серий рисунков. Как художника его интересовали не только набережные и улицы исторического центра Ленинграда - изображая районы новостроек, он стремился подчеркнуть своеобразную красоту самого процесса строительства.