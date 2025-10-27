Статья

Что общего у Первой мировой войны и свадебного фарса? О спектакле "Игра интересов" в РАМТе

Премьерные показы постановки пройдут в октябре, ноябре и декабре

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) представили необычный спектакль: на сцене параллельно играют две пьесы — фарс в духе комедии дель арте и военную драму. Автор идеи и постановки — народный артист России, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин. Рассказываем, как режиссеру удалось привести совершенно разные по настроению произведения к общему знаменателю, чем удивила постановка и чего от нее ожидать.

Неожиданная литературная основа

Когда изучаешь программку к спектаклю, глаза разбегаются — более 20 героев, к тому же имена явно "из разных опер": Коломбина, Полишинель и Арлекин соседствуют с полковником и старшим сержантом. Вопросов возникает много, и главный из них — при каких обстоятельствах могли встретиться военные и персонажи комедии дель арте. Две пьесы, из которых вырос спектакль, в России мало кому известны. "Игра интересов" была в театре "Сфера" — шла какое-то время. А "Конец пути" мне удалось прочесть, и она впервые у нас [в России] поставлена, как я понимаю", — рассказал режиссер Алексей Бородин журналистам после предпремьерного показа.

Пьесы не на слуху в России, а за границей считаются классикой. Вокруг обеих занятный контекст. "Игра интересов" вышла в 1907 году из-под пера испанского драматурга Хасинто Бенавенте, лауреата Нобелевской премии по литературе (1922). В пьесе он переосмыслил традиции комедии дель арте и сделал узнаваемых персонажей итальянского площадного театра своими современниками.

"Конец пути" в 1928 году написал англичанин Роберт Седрик Шеррифф — бывший страховой агент, который в годы Первой мировой войны стал офицером и спустя время переложил свой "окопный" опыт в эту драму. За свою жизнь Шеррифф создал множество пьес, книг и киносценариев, став номинантом на премии "Оскар" и BAFTA.

Алексей Бородин, отвечая на вопрос, почему спектакль назван только по одной пьесе, сказал: "Мне кажется, что и та драматическая [военная] часть — тоже игра чьих-то интересов".

Между жизнью и смертью

В центре комической истории — два друга-афериста, Леандр (Андрей Лаптев) и Криспин (Иван Юров). По сюжету они, сбежав от огромных долгов, обживаются в незнакомом городке: романтичный Леандр притворяется знатным господином, а более изворотливый и беспринципный Криспин — его слугой. Друзья надеются, что с помощью затеянной игры они распрощаются с прошлым, обрастут новыми связями, разбогатеют и заживут припеваючи. Как ни странно, план долгое время работает, а Леандру даже удается встретить любовь — Сильвию (Полина Каленова), дочку мафиозного Полишинеля (Александр Гришин). В какой-то момент окружающие замечают подвох, масла в огонь подливает и приехавший Доктор из Болоньи (Денис Баландин), который ведет многостраничное дело друзей-мошенников. Однако Леандр и Криспин к этому времени так заврались и задолжали окружающим, что почти все обманутые горожане заинтересованы в том, чтобы спасти мошенников (и получить обещанные им блага). "Как вживался? Ну, я никого не грабил, правда, — улыбается Иван Юров, рассказывая о своем персонаже. — Помогал Алексей Владимирович [Бородин], сам как-то фантазировал. Текст очень хороший, ситуативный, ситуации смешные".

Рассуждая о комедии дель арте, актер Андрей Лаптев говорит: "Мне близок этот жанр. Во мне есть комедийное начало, нутро, поэтому я с удовольствием в эту реку окунулся, в ней плавал <...> Это не дель арте в чистом виде, это современное прочтение. И довольно-таки современный спектакль, актуальная тема, на века. И смотрится живо, современно, я считаю".

Вторая пьеса, "Конец пути", переносит зрителей в окопы Первой мировой войны. Капитан Стенхоуп (Максим Керин), лейтенант Осборн (Тарас Епифанцев), младший лейтенант Троттер (Вадим Пушкин) и другие замерли в ожидании большого наступления немцев. Оно случится через несколько дней, а пока вокруг них — тишина. Военные заполняют ее отвлеченными разговорами, воспоминаниями о мирной жизни, мечтами о жарком лете, супе с перцем и ананасах, которые подаст на десерт повар Мейсон (Алексей Мишаков); страхом перед боем, сомнениями и радостью, с которой едва прибывший, еще не покалеченный войной молодой офицер Рали (Максим Заболотний) пишет своей семье.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, как участники этой пьесы готовились к ролям, актер Максим Керин сказал: "Мы изучали это время, изучали конкретные исторические события и даты. Но, что мне очень нравится, — мы отошли от такой формы, грузной как бы — "что мы сейчас все в одном порыве…". [Удалось] именно показать тех же людей, только там [на войне]. И мне кажется, что акцент сделан был правильно именно на людях, только в других обстоятельствах. И на том, как люди проявляются в этих обстоятельствах".

Взболтать и не смешивать

Во время просмотра складывается впечатление, что "Игра интересов" доминирует не только в названии — фарсу отвели больше сценического пространства, времени и, конечно, красок. Посреди комической, яркой во всех отношениях истории всполохами появляются военные, окутанные пеплом картины. Картины в буквальном смысле: живописное полотно, висящее в гостиной испанцев, поднимается, а за ним — британские солдаты в блиндаже.

Две истории развиваются параллельно, сюжеты пьес не пересекаются, хотя долго не покидает чувство, что в какой-то момент "вселенные схлопнутся". Ближе к финалу в некотором смысле это случится — "стена" рухнет, солдаты выйдут из "картины" в гостиную, мошенники и их жертвы окажутся по другую сторону баррикад. Однако именно на сосуществовании войны и житейских, мелких по сравнению с ней хлопот выстраивается замысел постановки. "В "картине" происходят одни события, а на этом фоне все продается, все покупается", — объясняет актер Иван Юров.

"Мне кажется, сегодня важно нам понимать, что в то время, как происходит суета сует, в это же самое время происходят какие-то драматические ситуации с другой стороны. Это очень важно сегодня нам понимать, поэтому я решился на такой шаг", — объяснил Бородин свою идею об объединении двух непохожих пьес.

В целом же просмотр спектакля сравним с американскими горками — мрачные, драматичные военные сцены чередуются с праздничными и гротескными, желание повыгоднее устроиться — с надеждой выжить и помочь товарищам, смерть предваряет свадьбу, наряды в духе "Великого Гэтсби" блестят и переливаются, пока военная одежда покрывается пылью и кровавыми пятнами. "Общий знаменатель, наверное, как и у всего в нашей жизни, — это собственный интерес. <...> Главная идея нашей работы, как мне кажется, в том, какая градация у этого интереса. Есть интерес купить себе новое платье, выбить должность или обновить интерьер у себя в 15-комнатной квартире, например; либо — выжить, спасти кого-то, не дать человеку умереть от голода. И, мне кажется, эти две крайности должны дать зрителю ощущение, что найдется — по выходе из зрительного зала — некий баланс. <...> Может быть, надо себя ограничить в каких-то вещах, чтобы остаться человеком в том понятии человека, которое мы все пытаемся достойно нести?" — поделился размышлениями Максим Керин.

