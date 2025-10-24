Прилепин рассказал, на что необходимо ориентироваться в искусстве

Важно меньше сосредоточиваясь на самовыражении и больше учитывая интересы и потребности общества, подчеркнул писатель

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Культурным деятелям стоит больше ориентироваться на потребности общества, а не заострять внимание на самовыражении, поделился мнением с журналистами подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин. Он добавил, что в России все сильнее чувствуется дистанция между государством и искусством.

"Искусство всегда напрямую откликалось на проблемы государства и создавало шедевры, которые мы до сих пор пересматриваем. Однако сейчас наблюдается разрыв: государство движется в одном направлении, а искусство - в совершенно другом. Необходимо найти способы синхронизации этих процессов, меньше сосредоточиваясь на самовыражении и больше учитывая интересы и потребности общества", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что литераторам также необходимы базовые установки государства, которые помогут сформировать актуальные темы. "Если вспомнить советское кино, то можно заметить, что, когда возникала необходимость, например, заселения Дальнего Востока, сразу появлялось множество фильмов на эту тему, таких как "Едем, едем на Дальний Восток". Когда начинали проседать вопросы, связанные с распадом семьи, в кинематографе возникало много семейных комедий и саг", - напомнил писатель.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в с. Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он участник специальной военной операции, лауреат многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Тума" и других.