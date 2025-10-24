Самира Галимова: быть на "Опералии" и страшно, и ответственно

Российская оперная певица рассказала, как репетирует перед выступлением в финале международного конкурса в Болгарии

Самира Галимова © Игорь Ленкин/ ТАСС

СОФИЯ, 24 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российская оперная певица Самира Галимова рассказала, как напряженно репетирует перед выступлением в финале международного конкурса "Опералия 2025" в Болгарии.

"Перед финалом мы много репетируем, сегодня практически целый день, будет еще генеральный прогон, встречи с дирижерами. У меня была репетиция с оркестром, которым дирижировал сам маэстро Пласидо Доминго, мы играли сарсуэлы, это было интересно. Впереди репетиция с произведением Моцарта. Я вижу, что все музыканты болгарского оркестра очень чуткие. В субботу по графику у нас будет день отдыха, надеюсь набраться дополнительных сил", - рассказала солистка Приморской сцены Мариинского театра в интервью ТАСС, ее решающее выступление в конкурсе, основанном для молодых оперных певцов испанским тенором Пласидо Доминго в 1993 году, пройдет 26 октября.

Петербургская оперная певица поделилась, что отправила заявку на участие в престижном конкурсе под влиянием эмоций и в самый последний момент. "Я подавала заявку буквально в последние минуты и вообще без единой надежды на успех. Просто для галочки все отправила, надо было попытаться, чтобы потом не жалеть, но, к счастью, все получилось, и я оказалась в Болгарии. Это действительно было очень спонтанное решение, я очень сомневалась, потому что "Опералия" - это вершина всех конкурсов для оперных певцов. Это высший международный уровень, высшая оперная вершина. Быть здесь и страшно, и ответственно. С маэстро Валерием Гергиевым, который возглавляет наш театр, я не советовалась, мы принимали решение об участии в конкурсе вместе с моим музыкальным руководителем Соболевой Ириной Юрьевной, она мне помогла и программу подготовить, и морально поддержала, жаль только, что целенаправленно готовится к конкурсу удалось лишь несколько недель".

В Болгарии по-домашнему

Самира отметила, что в Болгарии чувствует себя по-домашнему. "Первой достопримечательностью, увиденной мной в Болгарии, был памятник царю Александру II рядом с гостиницей. Поэтому я немного почувствовала себя здесь как дома. Приятно, что здесь все написано на кириллице, и нет ощущения потерянности, даже не похоже, что находишься в чужбине. Это приятное чувство, которое дает спокойствие и расслабленность, что полезно для выступления.

Говоря о своем участии в конкурсе, певица отметила, что в первые дни соревнований переживала стресс. "Для конкурса мы подготовили четыре арии, но, выходя на сцену мы не знали, какое из произведений будет выбрано жюри, что создавало стрессовую ситуацию, потому что некоторые арии очень длинные и могут совершенно не сочетаться с произведением, которое исполнялось первым. Члены жюри слушают наши выступления по-разному, некоторые очень внимательно, другие, казалось, в некоторые моменты думали о чем-то не музыкальном. Но мне кажется, что все они все-таки очень дружелюбно настроены к нам. Я не могу судить их судейство в плане объективности, потому что их 12 человек, у каждого свое мнение, и всегда получается, что у кого-то из ребят, участников конкурса, были к ним вопросы".

"Опералия" - это конкурс, который открывает огромные возможности для солистов, даже для тех, кто не проходит в финал. На него приезжает большое количество театральных агентов, директоры театров, поэтому каждый из участников может кому-то понравиться и получить приглашение на выступление, на гастроли, получить контракт. Я уверена, что многие ребята, даже не дошедшие до финала, могут найти работу, и мне кажется, это самое важное для артиста. Мы всегда стремимся к новому. Спокойствие и комфорт в родном театре - это прекрасно, но когда ты работаешь в репертуарном жанре, каждый раз играешь в одной и той же постановке, то уже не чувствуешь вдохновения. Поэтому хочется сделать что-то большее, артисту всегда нужно что-то новое, поэтому мы стремимся участвовать в разных постановках и петь на разных сценах, с разными дирижерами, с другими коллегами. Это все очень нас развивает. Я могу петь на французском, итальянском, немецком, русском и польском языках. Ну и сейчас, благодаря конкурсу, немножко получается и на испанском", - отметила Галимова.

От Питера до Владивостока

По окончании Санкт-Петербургской консерватории в 2022 году Галимова поехала на работу во Владивосток. "После консерватории я участвовала в конкурсе Чайковского и на втором туре меня пригласили на прослушивание на Приморскую сцену Мариинского театра. Я прошла отбор и почему-то не раздумывая уехала на край земли. Так вышло. Вот уже третий сезон работаю на Приморской сцене солисткой. Очень люблю музыку и могу исполнять 15 сольных партий. Во Владивостоке у нас замечательный театр, большая сцена, хороший оркестр, довольно обширный и постоянно расширяющийся репертуар, каждый год по две премьеры, а маэстро Гергиев обещал, что в скором времени у нас появится еще 10 новых наименований. Наш театр живет активной жизнью и много гастролирует. Я думаю, он будет развиваться, тем более, что у нас строится новая сцена, и труппа будет пополняться новыми кадрами. Я думаю, что мы в скором времени станем еще одним музыкальным центром России. Я сейчас с нетерпением жду возвращения в свой любимый театр. Потом в рамках музыкального тура у нас будут концерты в Сургуте, Астрахани и в Москве", - рассказала певица.

Конкурс "Опералия" был основан испанским оперным певцом Пласидо Доминго в 1993 году, чтобы помочь с началом карьеры молодым перспективным оперным певцам. В 2021 году конкурс проходил в Большом театре России. Для победителей конкурса предусмотрена награда в размере $30 тыс., для призеров соответственно $20 тыс. и $10 тыс., финалистов - $5 тыс. Финал конкурса пройдет в Софийской филармонии вечером 26 октября, певцы будут выступать в сопровождении оркестра под управлением Найдена Тодорова и Доминго.