В Москве XIX Большой фестиваль мультфильмов открылся французским фильмом "Арко"

Мероприятие проходит с 24 октября по 5 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. XIX Большой фестиваль мультфильмов начал работу в Москве, передает корреспондент ТАСС. Фильмом открытия стал "Арко" режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман, премьера которого состоялась в кинотеатре "Октябрь".

"Полнометражный конкурс у нас большой как никогда - в нем семь фильмов. За то, что он такой большой и представительный, нужно поблагодарить французский институт в России. В частности, за фильм "Арко", который недавно взял гран-при полного метра на фестивале в Анси", - сказала со сцены программный директор фестиваля Дина Годер.

По сюжету в 2075 году десятилетняя Айрис стала свидетелем падения с неба загадочного мальчика. Позднее выяснилось, что его зовут Арко, он прибыл из далекого будущего, где человечество освоило технологии путешествий во времени. Девочка решила укрыть Арко и помочь ему вернуться в его эпоху.

Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев в беседе с ТАСС отметил, что фестиваль для него - это праздник, момент, когда фильмы обретают смысл и доходят до зрителей, включая те, что не всегда заметны широкой аудитории. "Это то самое авторское кино. У "Союзмультфильма" это тоже важная часть жизни, что мы присутствуем на фестивале", - подчеркнул он.

XIX Большой фестиваль мультфильмов проходит в Москве с 24 октября по 5 ноября. В этом году зрителей ждут 400 фильмов из 35 стран на 50 площадках столицы. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России. Генеральный партнер мероприятия - киностудия "Союзмультфильм".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.