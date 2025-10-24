BFMTV: картину Ива Кляйна "Калифорния" продали за рекордные €18,4 млн

Работа представляет из себя монохромный синий квадрат, высотой почти 2 м и шириной более 4 м

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Монохромная картина французского художника Ива Кляйна была продана на аукционе Christie's за рекордные €18,4 млн. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, речь идет о картине "Калифорния" (IKB 71), которую Кляйн написал в Париже в 1961 году. Она была выставлена на аукцион впервые.

Отмечается, что картина представляет из себя монохромный синий квадрат высотой почти 2 м и шириной более 4 м. Картина, как уточняет BFMTV, является одной из важнейших работ французского художника.

Имя покупателя не уточняется, пишет телеканал.