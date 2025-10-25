В московском метро запустят тематический поезд в честь юбилея Театра Мюзикла

Запуск запланировали в период между 11 и 14 ноября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Тематический поезд, рассказывающий историю Московского театра мюзикла (МТМ), появится в столичном метрополитене в ноябре. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"У нас уже есть готовый макет. Открытие поезда произойдет в промежутке между 11 и 14 ноября - совсем скоро. Постараемся сделать его торжественным: что-нибудь споем, обязательно что-нибудь покажем. Нам очень хочется продемонстрировать, что сделал Театр Мюзикла за годы своего существования", - сказал собеседник агентства.

Запуск тематического поезда приурочен к 15-летию со дня основания культурного учреждения. Юбилейную дату - вместе с 77-летием самого Михаила Швыдкого - отпраздновали в Театре Мюзикла 5 сентября 2025 года: тогда состоялся масштабный спектакль-концерт "Нам 15 лет", в его программу вошли лучшие номера из постановок театра.

"С одной стороны, можно назвать этот поезд рекламным ходом. С другой - это привлечение внимания к театру вообще, в том числе - к театру музыкальному. Я не уверен, что все пассажиры будут помнить, что они были в поезде, посвященном Театру Мюзикла, но они точно запомнят: в метро ходит какой-то театральный поезд. "Интересный, живой - надо бы сходить в театр". И, если они пойдут - на любой другой спектакль, не обязательно к нам, - я буду очень рад, потому что привлечение людей к театру - это хорошее дело", - заключил Швыдкой.