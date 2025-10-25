Сергей Безруков стал прототипом цифрового аватара Высоцкого

Его будут использовать в музыкальном шоу "Высоцкий. Высота"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Прототипом цифрового аватара Владимира Высоцкого в музыкальном шоу "Высоцкий. Высота" стал актер Сергей Безруков, сыгравший поэта в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". Об этом рассказала журналистам главный режиссер проекта Алена Манченко.

"Прототипом, конечно, стал Сергей Безруков, который сыграл Высоцкого в фильме. Плюс работала фотометрия - это когда ты берешь фотографии с разных сторон и "вылепливаешь" образ того, как это потом должно быть. Так как Сергей Безруков два года готовился к роли, он настолько проживает Высоцкого, что когда мы снимали с ним последние сцены, я говорила: "Как вы это делаете?", - и даже не нужно было объяснять, как. Он точно знает, как это должно быть. Это очень круто и профессионально", - сказала Манченко.

По словам режиссера, создание шоу заняло два года. "Мы два года готовили цифровой аватар. <...> Думаю, для зрителей это будет настоящий технологический прорыв, потому что такого формата шоу еще нет в России", - отметила она.

Манченко подчеркнула, что при создании проекта не использовались генеративные нейросети или искусственный интеллект.

"Нет, в шоу не используется искусственный интеллект, это более сложные технологии с точки зрения подготовки. С каждого артиста мы снимаем датчиками мимику, движения тела, затем большая команда специалистов прорабатывает "скелет" аватара, лицо, кожу, глаза", - добавила она.

Премьера музыкально-технологического шоу "Высоцкий. Высота" прошла на Live Арене в Москве 24 октября. На сцену вышли цифровые аватары Владимира Высоцкого, Григория Лепса, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и других.