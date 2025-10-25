Эдгард Запашный сыграет Старуху в новогоднем шоу по сказке Пушкина

На арене также появятся тигры, медведи на самокатах и шимпанзе Гермес

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Эдгард Запашный перевоплотится в Старуху в спектакле "Сказка о Золотой рыбке", который Большой Московский цирк привезет в Петербург в канун Нового года. На арене также появятся тигры, медведи на самокатах и шимпанзе Гермес, сообщили ТАСС в пресс-офисе организаторов.

"Прославленная московская труппа продолжает полюбившийся публике "пушкинский цикл" представлением по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке". Но не все так очевидно! В роли Старухи выступит народный артист России Эдгард Запашный, а его не так-то просто оставить у разбитого корыта. Тем более, что с Запашным на новогодние гастроли приедут и его тигры", - рассказали в пресс-офисе.

В 2025 году в Петербург приедут и медведи Рената Касеева, которые умеют играть в футбол и кататься на самокате, а также известный шимпанзе Гермес (дрессировщица - Анна Паутова). Шоу будут сопровождать световые и пиротехнические эффекты и проекции.

"Порадует зрителей номер "Джигиты на лошадях", где животные и люди выступают в теснейшем контакте, как единый организм. <…> В программе выступления акробатов на дорожке и на подкидных досках, эквилибристов на першах (серебряные призеры фестиваля "Без Границ" под руководством Сергея Кожевникова) и на катушках (эквилибр Антона Лаврищева), воздушных гимнасток. Все цирковые жанры сплетены в единую сюжетную канву", - отметили организаторы.

Постановщиками шоу выступают Аскольд Запашный и Дарья Пурчинская. Показы состоятся с 30 декабря по 11 января в КСК "Арена".