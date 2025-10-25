Умер заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий
15:32
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ актер Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр Золотницкий.
"Да, папа умер сегодня", - сказал собеседник агентства.
Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актеров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года он входил в труппу Театра Олега Табакова.
Широкую известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи.