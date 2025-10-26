Швыдкой: РФ может создать свою мировую премию в области литературы

Представитель президента России по международному культурному сотрудничеству отметил, что аналоги "Нобеля" или "Оскара" не нужны

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия способна основать собственную международную литературную премию, а не аналог зарубежным конкурсам. Так инициативу писателя Захара Прилепина о создании аналога Нобелевской премии по литературе прокомментировал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Захар Прилепин - один из лучших современных русских писателей, человек огромного таланта. И при всем моем уважении к нему как к писателю, я считаю, что нам не стоит создавать аналоги существующих премий. Это была бы колоссальная ошибка. Нам нужно создавать не российский "Нобель" или "Оскар", а российскую премию, которая привлечет внимание мира", - сказал он.

По мнению Швыдкого нужно акцентировать внимание на уникальности и оригинальности подобного конкурса. "Потому что, как только назовут ее "аналогом Нобеля", все скажут: "Ну, хорошая премия, но не Нобель". А если мы сделаем премию с крупным призовым фондом, понятными критериями отбора, без политизированности - что присутствует в Нобелевской премии сегодня, - тогда она сможет жить своей полноценной жизнью, долго и успешно", - добавил собеседник агентства и процитировал четверостишие поэта Владимира Маяковского: "Молодые поэты московские, прошу вас, сердцем любя, не делайте под Маяковского, делайте под себя".

"К тому же у нас есть достойные литературные премии - "Ясная поляна", "Большая книга" и другие. Но если мы хотим создать что-то действительно планетарное, нужно подумать о создании нашей литературной премии. Мы же люди с размахом, и можем себе это позволить", - заключил он.