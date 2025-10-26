Путин рассказал, что любит фильм "Я шагаю по Москве"

В картине снялся Никита Михалков

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что любит фильм "Я шагаю по Москве" с участием Никиты Михалкова.

Речь об этом зашла в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. На днях Михалкову исполнилось 80 лет. Зарубин упомянул, что картину "Я шагаю по Москве" любила и любит вся страна.

"И я тоже", - отреагировал Путин.

Михалков - Герой Труда РФ, актер, режиссер, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "Бесогон ТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Приобрел известность, исполнив в возрасте 18 лет роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".