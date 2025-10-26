В КЧР на кинофестивале показали фильм о мемориальных комплексах Белоруссии

В конкурсной программе фестиваля были представлены 16 картин

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Анимационно-документальный фильм о мемориальных комплексах Белоруссии, посвященных Великой Отечественной войне, показали в Карачаево-Черкесии в год 80-летия Победы в рамках Дня белорусского кино на первом в республике международном кинофестивале "Перекресток цивилизаций", сообщили ТАСС организаторы.

"Наши страны тесно связаны общей героической историей, духовными и культурными ценностями. День белорусского кино призван еще больше укрепить эти связи. Состоялся показ художественной и документальных картин производства киностудии "Беларусьфильм". В их числе - "Мемориальные комплексы Беларуси-2" о событиях Великой Отечественной войны и таких памятниках, как Государственный мемориальный комплекс "Хатынь", комплекс "Брестская крепость-герой", мемориал "За нашу Советскую Родину" и другие", - сказал представитель Центра реализации социальных проектов "Атмосфера". Трехдневный кинофестиваль "Перекресток цивилизаций" открылся в Черкесске 24 октября. Кинопоказы проходят на пяти локациях города. В конкурсной программе фестиваля представлены 16 картин в четырех номинациях: "Документальное кино", "Игровое полнометражное кино", "Анимационное кино" и "Игровое короткометражное кино". Всего поступило 155 заявок из 13 стран. В рамках фестиваля также организованы творческие встречи и мастер-классы.