Умер актер Геннадий Назаров

Ему было 58 лет

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Назаров © Михаил Фомичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Актер театра и кино Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Московский театр "Мастерская Петра Фоменко".

"Ушел из жизни Геннадий Назаров. Кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского "Какая чудная игра", и до начала 2000-х много снимавшегося: у Данелии, Астрахана, Хотиненко", - говорится в сообщении

Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной ("Ночь перед Рождеством", "Пять вечеров"), выступал на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС.

"Почти 20 лет Геннадий Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену "Мастерской Фоменко", - их ученики, которые сегодня осиротели во второй раз. Светлая память и самые искренние соболезнования друзьям, родным и близким", - заключили в "Мастерская Петра Фоменко".