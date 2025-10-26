Гран-при кинофестиваля им. Озерова получил китайский фильм

Речь идет о картине "Тань Бао" режиссера Цзин Лю

ТУЛА, 26 октября. /ТАСС/. Гран-при международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова, который завершился в Туле, получила лента китайских кинематографистов "Тань Бао". Фильм также отмечен призом за лучшую операторскую работу, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Заместитель губернатора Тульской области [Ярослав Раков] вручил Гран-при фестиваля в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Обладателем награды стала кинокартина "Тань Бао" и режиссер фильма Цзин Лю. Этот же фильм был награжден за лучшую операторскую работу", - говорится в сообщении.

В программе документального кино "Битва за жизнь" гран-при получил фильм "У края бездны. Прорыв к центру", в игровом - "Черный лес", он же отмечен наградой "За лучшую мужскую роль" и "За лучшую режиссуру". Награду за лучший сценарий получил фильм "Почтарь", а лучшим фильмом детской программы стала картина "Огниво". Хрустальными призами отметили фильмы "Халхин-гол. Место памяти", "Врачи победы", "Горы и реки всему свидетели", "Суджа. Железный поток", "Боцман и Монах", цикл фильмов про специальную военную операцию в программе "Донбасс. Возвращение" телеканала документального кино "RT" и другие.

Всего в рамках фестиваля, который проходил в Туле и районах области 21-26 октября, было показано 80 военно-патриотических фильмов из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и Сербии. Они вошли в программу игрового, документального, детско-юношеского, ретроспективного и короткометражного кино. В 2025 году мероприятия посетили свыше 8 тыс. человек. "В нашей стране нет равнодушных к судьбе Отечества, и именно поэтому развитие военно-патриотического кино играет ключевую роль в укреплении национального единства и духовном сплочении народа перед лицом современных вызовов", - отметил Раков.

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится с 2003 года, с 2010 года стал ежегодным, его главный приз - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также ряд зарубежных кинематографистов. С 2016 года площадкой фестиваля стала Тульская область.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, родился 26 января 1921 года. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне. Озеров в 1965 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", в 1977 году стал народным артистом СССР. Умер 15 октября 2001 года.