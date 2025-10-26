В Калининграде камерный оркестр Лундстрема впервые исполнил "Волшебную флейту"

Премьера прошла в рамках церемонии открытия школы-фестиваля

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Премьера инструментальной версии оперы австрийского композитора В.А. Моцарта "Волшебная флейта" в переложении для камерного оркестра прошла в Калининграде. Одно из самых известных сочинений музыканта-виртуоза второй половины XVIII века исполнил оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема на концерте в рамках церемонии открытия его школы-фестиваля, передает корреспондент ТАСС с места события.

Торжественное открытие второй школы-фестиваля Леонида Лундстрема состоялось в историческом здании областной филармонии имени Е.Ф. Светланова. Впервые в Калининграде в ней принимает участие оркестр камерной музыки Лундстрема. Помимо мировой премьеры инструментальной версии оперы Моцарта "Волшебная флейта", созданной дирижером и аранжировщиком Сергеем Казюлиным, прозвучали виртуозные сочинения Антонио Вивальди, Камиля Сен-Санса и Петра Чайковского для солистов-струнников в сопровождении оркестра. В концерте приняли участие музыканты мирового уровня: скрипачи Петр Лундстрем, Роберт Брем, виолончелист Владимир Нор, Егор Григорьев, художественный руководитель и дирижер оркестра Леонид Лундстрем.

"Волшебная флейта" Моцарта в переложении для нашего камерного оркестра - это музыкальное путешествие, которое мы предлагаем совершить слушателям в концертном зале. Здесь звучит чистая музыка, очищенная от сюжета, от содержания, большого количества слов, написанных не Моцартом. Опера идет на сцене где-то два с половиной часа, у нас - около 50 минут. При этом в аранжировке все основные музыкальные моменты оперы сохранены", - сказал ТАСС Лундстрем.

Аранжировку оперы худрук оркестра считает удивительной. "Аранжировка, конечно, удивительная. В звучании камерного оркестра зритель слышит даже духовые инструменты, которых попросту нет. И в этом заслуга Сергея Казюлина - человека и музыканта, который является лицом нашего оркестра", - отметил Лундстрем.

Директор АНО "Творческая мастерская Леонида Лундстрема", зампредседателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Петр Лундстрем подчеркнул, что миссия проекта школы-фестиваля - воспитание молодых музыкантов, что доступно только талантливым педагогам. "От педагога зависит очень многое в судьбе молодого музыканта. И мы видим свою заслугу в том, что собрали в одном месте совершенно уникальных и педагогов, и музыкантов. И они всегда открыты и доступны для совершенно юных еще, но уже профессионально владеющих скрипкой, фортепиано, виолончелью талантливых музыкантов. Таких немало в любимом нами Калининграде, куда мы приезжаем второй год подряд", - сказал собеседник.

Концерты и мастер-классы

Концерты в рамках школы-фестиваля пройдут и в других залах Калининграда. В их числе, детская школа искусств им. Ф. Шопена, детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана. А в областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара состоится встреча с писателем Ричардом Семашковым и презентация его книг о детях и для детей "Климка в нашем городе" и "Климка в деревне". Образовательные и культурно-просветительские мероприятия проекта "Творческой мастерской Леонида Лундстема" - концерты классической музыки и творческие встречи жители региона смогут посетить бесплатно.

Одним из важнейших составляющих школы-фестиваля являются мастер-классы по академическим специальностям: фортепиано, скрипка, альт, виолончель. В числе педагогов и мастеров школы-фестиваля Леонид Лундстрем, а также Мария Воскресенская - пианистка, ведущая солистка Творческой мастерской Леонида Лундстрема, Дагмара Калашкова - скрипачка, преподаватель ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, заведующая струнным отделом ДШИ им. В.Я. Шебалина, Павел Федосеев - альтист, концертмейстер группы альтов Московского государственного академического симфонического оркестра. Приглашение на мастер-классы получили учащиеся музыкальных учреждений в возрасте от 7 до 25 лет. Образовательный марафон завершит концерт его участников.

Леонид Лундстрем и его проект

Леонид Лундстрем - племянник основателя знаменитого джаз-оркестра и сын одного из его музыкантов. Получил блестящее музыкальное образование, усвоив уроки своего учителя - скрипача Леонида Когана. Основатель и художественный руководитель Творческой мастерской и ансамбля солистов Лундстрем трио, художественный руководитель и дирижер Оркестра камерной музыки, преподаватель МГИМ им. А. Г. Шнитке. За долгие годы педагогической деятельности у музыканта и педагога сформировалась уникальная система преподавания.

Впервые школа-фестиваль Леонида Лундстрема состоялась в 2019 году. Сам Лундстрем отмечает, что "целью проекта является не только повышение профессионального уровня молодежи, но и целостное развитие ее мировоззрения, передача ценностей и традиций из рук в руки".

Школа-фестиваль в Калининграде, впервые прошедшая здесь в 2024 году, организована при поддержке правительства Калининградской области и регионального министерства по культуре и туризму.