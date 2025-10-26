Самира Галимова заняла третье место на конкурсе "Опералия 2025"

В финале певица исполнила арию из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан"

© Игорь Ленкин/ ТАСС

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Оперная певица, солистка Приморской сцены Мариинского театра Самира Галимова заняла третье место на международном конкурсе "Опералия 2025", который впервые проводился в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в финале певица исполнила арию из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан".

Первой в категории "опера" стала грузинская певица Екатерина Булчидзе, а лучшим среди мужчин стал Михай Дамян из Румынии.

Организатором события стала компания болгарской оперной певицы Сони Йончевой. В болгарской "Опералии" участвовали 32 оперных певца из 17 государств, в том числе четверо россиян.

Конкурс "Опералия" был основан испанским оперным певцом Пласидо Доминго в 1993 году, чтобы помочь с началом карьеры молодым перспективным оперным певцам. В 2021 году конкурс проходил в Большом театре России. Для победителей конкурса предусмотрена награда в размере $30 тыс., $20 тыс. и $10 тыс., для финалистов - $5 тыс.