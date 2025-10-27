В Хабаровском крае обнаружили древнюю писаницу и городище раннего железного века

По предварительным данным, возраст находок составляет от 2 до 3 тыс. лет

ХАБАРОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Археологический отряд Хабаровского музея имени Гродекова обнаружил в районе имени Лазо на реке Хор объект древнего наскального искусства, а также небольшое городище раннего железного века. Об этом сообщили в Министерстве культуры Хабаровского края.

"Экспедиция была организована после того, как от жителей села Бичевая поступили сведения о наличии наскальных рисунков. Информация подтвердилась: в ходе плановой разведки был обнаружен новый объект древнего наскального искусства - небольшая писаница, выполненная красной охрой. Обнаруженная писаница состоит из трех рисунков: двух личин (масок), похожих на известные петроглифы, находящиеся в селах Сикачи-Алян, Шереметьево и на реке Кия, и одного изображения, состоящего из ряда параллельных линий", - говорится в сообщении.

Для Восточного Приамурья данный объект уникален, так как в подобной манере выполнены лишь Сукпайская писаница, состоящая из 11 рисунков, и одно изображение лодки на киинских петроглифах. Кроме этого, вблизи обнаружено небольшое древнее городище и предметы эпохи раннего железного века - фрагменты керамики и каменные изделия. По предварительным данным, поселение относится к раннему железному веку, возраст находок составляет от 2 до 3 тыс. лет.