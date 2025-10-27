Режиссер Лебедев: "Бриллиантовая бабочка" может вернуть кино к зрителю

Президент Гильдии кинорежиссеров России выразил надежду, что премия будет отмечать не только артхаусные, но и более массовые проекты

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" призвана вернуть киносмотрам свое подлинное предназначение - представлять кинопроцесс во всем его многообразии. Таким мнением поделился в беседе с ТАСС президент Гильдии кинорежиссеров России, лауреат двух Государственных премий РФ, режиссер Николай Лебедев.

"Мне кажется, нынешние кинофестивали отчасти утратили свое предназначение - представлять кинопроцесс во всем его многообразии. Слишком много маргинального, лабораторного кино или политики. Мало того, что соединяет с широкой зрительской аудиторией. Кинопремии, в частности "Бриллиантовая бабочка", способны восполнить этот пробел", - отметил режиссер.

Он выразил надежду, что новая премия будет отмечать не только артхаусные, но и более массовые проекты.

"Назначение кинопремии - награждать профессионалов за наиболее заметные достижения в области киноискусства. Хорошо бы помнить, что такие достижения - не только фильмы Тарковского или Бунюэля, но и произведения Чаплина, Хичкока или Спилберга. Мы мало знаем азиатский кинематограф, в котором столько интересного, а азиатские зрители - наши фильмы. Надеюсь, что "Бриллиантовая бабочка" выправит эту ситуацию", - сказал Лебедев.

Он добавил, что верит в объединяющую миссию новой инициативы.

"Если "Бриллиантовая бабочка" взмахом крыльев объединит не только кинематографистов разных стран, но и огромную зрительскую аудиторию, то, убежден, у нее великое будущее", - заключил режиссер.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты - эквивалент $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях.