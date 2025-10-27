Bloomberg: BTS планируют выпустить новый альбом в 2026 году

Группа также может отправиться в масштабное мировое турне

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Популярная южнокорейская группа BTS работает над первым за последние пять лет альбомом и планирует отправиться в масштабное мировое турне в 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Музыкальный коллектив приостановил деятельность в 2022 году в связи с тем, что его участникам было необходимо пройти военную службу. По ее завершении группа возобновила работу, и в последние месяцы музыканты записывают новый альбом в звукозаписывающей компании Hybe Co. Его выпуск запланирован на март 2026 года.

По данным Bloomberg, после релиза альбома группа планирует дать 65 концертов в разных странах мира, половина из них состоится в Северной Америке. В Hybe Co при этом заявляют, что пока даты мирового турне не утверждены окончательно. "Детали относительно дат и масштабов мирового турне BTS пока не подтверждены", - сказали агентству в компании.

Группа BTS считается одним из самых популярных южнокорейских музыкальных коллективов. Группа удерживает рекорд по числу проданных записей среди южнокорейских музыкантов - свыше 40 млн.