На ВДНХ появится "оживляющая" персонажей мультфильмов AR-фотозона

IT-разработка была создана в рамках международного хакатона мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" (ЛЦТ)

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фотозона с дополненной реальностью появится в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ в Москве, которая позволит "оживить" скульптуры героев отечественной анимации у входа в павильон, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ в Москве появится инновационная AR-фотозона, позволяющая "оживить" скульптуры анимационных персонажей, расположенных у входа в павильон. IT-разработка была создана в рамках международного хакатона мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" (ЛЦТ), генеральным партнером которого выступила киностудия "Союзмультфильм", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации" поступили заявки от 37 команд. Торжественная церемония награждения прошла 25 октября в инновационном кластере "Ломоносов" на площадке молодежного фестиваля "ЛЦТ.Фест". Первое место заняла команда "Киме", второе - "Игра", третье - "Бета".

Директор "Союзмультпарка" на ВДНХ Юлия Золоторева подчеркнула, что финалисты хакатона (соревнование IT-специалистов, где за короткое время участники создают прототипы проектов) представили не просто идеи, а готовые к внедрению решения с продуманной презентацией и функциональным веб-приложением. "Все команды-финалисты проявили нестандартный и креативный подход. Предложенная концепция AR-квеста станет замечательным стартом для семейного путешествия по аттракционам парка", - отметила она.

Команда-победитель "Киме" под руководством Павла Ефремова разработала веб-AR-сайт с элементами геймификации (использование элементов игры в неигровой сфере) и интуитивно понятным интерфейсом. С помощью QR-кодов посетители смогут запускать интерактивные сценарии, видеть "оживающих" персонажей, менять фоны и участвовать в мини-играх. В дальнейшем планируется создание AR-фильтров для TikTok и других платформ.