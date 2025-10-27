Эксперт Кумок: переводчикам может быть отведена роль исправления ошибок ИИ

Главной проблемой ошибок искусственного интеллекта Вадим Кумок выделил его "нечеловеческую" природу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Переводчикам будущего предстоит заниматься исправлением ошибок, которые могут возникнуть в результате работы искусственного интеллекта. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился переводчик серии книг о Ведьмаке польского писателя Анджея Сапковского Вадим Кумок.

"Прогноз делать не возьмусь, но ситуация сейчас такая: в сравнении с моим черновиком перевод ИИ в одной главе в четыре-пять раз лучше. Но лучше в каком смысле? У меня переведено хорошо, а у него отлично. Но при этом раз-два за главу у него железные провалы - это двойка за перевод, профессиональный косяк. <...> Я считаю, что переводчикам останется ниша исправлять ошибки ИИ. <...> Он может заменить непрофессионального переводчика, слабого, но качественного - нет", - сказал он.

Кумок добавил, что пока переводчик допускает недочеты, у ИИ находят "провальные" ошибки, которые он не заметит. "И я не вижу какой-то тенденции к тому, чтобы это могло быть исправлено [в алгоритмах]. <...> Живой пример из перевода ИИ: "И наши очи увидели это воочию". Ни один человек на любом уровне знания языка и перевода так не напишет. Поставить в одной фразе "очи" и "воочию" невозможно, недопустимо. ИИ совершенно спокойно это делает, для него нормально", - отметил собеседник агентства.

Главной проблемой ошибок искусственного интеллекта эксперт выделил его "нечеловеческую" природу. Он отметил, что при редактуре перевода, выполненного человеком, можно объяснить происхождение неточностей "жизненным опытом", тогда как ИИ допускает их в неожиданных местах.

Вадим Кумок - переводчик двух последних книг о Ведьмаке. Он также заново перевел "Сезон гроз" и работает над редактурой всего ведьмачьего цикла в переводе Евгения Вайсброта. Книги из цикла "Ведьмак" переведены на 37 языков. Общий тираж произведений Сапковского в России почти достигает 3 млн экземпляров. Начальный тираж новой книги в России составляет 50 тыс. экземпляров.