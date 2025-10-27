Умерла автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, рассказал композитор Дмитрий Прянов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Поэт, автор песен Ирина Севастьянова умерла в больнице в Сочи 25 октября. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Прянов.

"Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 [октября]. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, причиной смерти Севастьяновой стало онкологическое заболевание. Прянов добавил, что тело покойной будет перевезено в Абхазию согласно ее воле.

"У нее в Абхазии папа похоронен, она хотела быть похоронена вместе с отцом", - рассказал он.

Севастьянова написала слова к песням Татьяны Булановой, среди которых треки "Я к тебе вернусь", "Скажи, что хочешь", "Папа", "Возвращайтесь, пацаны". Также песни на стихи Севастьяновой исполняли Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие.